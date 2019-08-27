Москва, , 11:50 — REGNUM

В Москве представили сборник фантастических повестей «Поворот рек истории». Об этом 26 августа сообщил «Интерфакс».

Отмечается, что в сборнике представлены произведения, в которых рассматриваются возможные пути развития России в зависимости от степени влияния православной церкви. Сборник представили процессор МГУ Дмитрий Володихин и преподаватель НИУ ВШЭ Сергей Чекмаев.

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Напомним, Сергей Чекмаев известен читателям как автор романов «Везуха», «Анафема», «Носители совести» и «Бремя Стагнатора». Ранее он также выпустил авторские сборники «Лебедь на обложке» и «Очевидец».

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