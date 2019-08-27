Лос-Анджелес, США, , 11:34 — REGNUM

Эдди Мерфи впервые вернется в шоу Saturday Night Live («Поздним субботним вечером») телеканала NBC, после своего ухода, который произошел в 1984 году. Об этом 26 августа сообщил портал The Week Magazine.

Телекомпания сообщила, что известный комик появится в выпуске, который выйдет в эфир 21 декабря 2019 года. Таким образом, Мерфи впервые появится в Saturday Night Live после 35-летнего перерыва.

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Напомним, это шоу стало своеобразным «трамплином» в карьере Эдди Мерфи. Он играл в Saturday Night Live различных персонажей, например, повзрослевшего ребенка-актера Билли Томаса, ведущего Робинсона и даже пластилиновую куклу Гамби.

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