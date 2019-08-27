Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM

Грант на сумму 300 тыс. рублей получит свердловчанка Анна Гагулина на реализацию проекта «Великие композиторы в современном формате». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Проект Анны Гагулиной, направленный на популяризацию классической музыки, получил поддержку по итогам проведения грантового конкурса фестиваля «Таврида — АРТ».

Отметим, что фестиваль проходил в Крыму с 20 по 26 августа. Заявки на участие в грантовом конкурсе подали порядка полтысячи деятелей культуры, из них финансовую поддержку по итогам мероприятия получили 130 человек. В общей сложности на реализацию проектов победителей выделено почти 87 млн рублей.

Напомним, что ранее на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» ещё три жителя Свердловской области получили гранты на реализацию своих проектов.