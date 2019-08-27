Лос-Анджелес, США, , 10:27 — REGNUM

Актриса Виола Дэвис исполнит роль Мишель Обамы в предстоящей многосерийной драме «Первые леди». Об этом 26 августа сообщил портал Screen Rant.

Производством сериала-антологии будет заниматься телеканал Showtime. В нём будут показаны истории президентов США с точки зрения их жен. Первый сезон шоу расскажет о жизни Элеоноры Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обамы.

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Напомним, Виола Дэвис известна зрителям по таким фильмам и сериалам, как «Такая разная Тара», «Пропавший», «Отряд самоубийц», «Вдовы» и «Как избежать наказания за убийство». Она также играет в театре, Дэвис была удостоена премии «Тони» в 2001, 2004 и 2010 годах.

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