Лос-Анджелес, США, 27 августа 2019, 10:04 — REGNUM
Стало известно, кто исполнит роли Сони Блэйд и Кано в перезагрузке фильма «Смертельная битва» (Mortal Kombat) по известной видеоигре. Об этом 26 августа сообщил портал Screen Rant.
https://twitter.com/screenrant/status/1166136704589344768
Соню сыграет Джессика Макнэми, знакомая зрителям по роли Лори в фильме «Мег: Монстр глубины». Роль Кано досталась актеру Джошу Лоусону («Обитель лжи», «Маленькая смерть», «11 часов»).
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Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны в 2021 году. Ранее СМИ сообщили, что в нём снимутся такие актеры, как Мехкад Брукс (Джакс), Сиси Стрингер (Милина) и Луди Лин (Лю Кан).
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