Лос-Анджелес, США, , 10:04 — REGNUM

Стало известно, кто исполнит роли Сони Блэйд и Кано в перезагрузке фильма «Смертельная битва» (Mortal Kombat) по известной видеоигре. Об этом 26 августа сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1166136704589344768

Соню сыграет Джессика Макнэми, знакомая зрителям по роли Лори в фильме «Мег: Монстр глубины». Роль Кано досталась актеру Джошу Лоусону («Обитель лжи», «Маленькая смерть», «11 часов»).

Читайте также: «Ночь кино» в Москве посетили 24 тысячи человек

Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны в 2021 году. Ранее СМИ сообщили, что в нём снимутся такие актеры, как Мехкад Брукс (Джакс), Сиси Стрингер (Милина) и Луди Лин (Лю Кан).

Читайте ранее в этом сюжете: Дизайнер: стоило показать сомнения Капитана Америка по поводу Мьёльнира