Нью-Йорк, США, , 10:03 — REGNUM

Академик из Зимбабве Терераи Трент вошла в число выдающихся женщин, увековеченных в бронзе возле нью-йоркского Рокфеллер-центра. Статуи были установлены 26 августа, в День равенства женщин, передает ВВС Africa.

Вместе с памятником учёной были установлены статуи медиа-магната Опры Уинфри, актрисы Николь Кидман, олимпийской чемпионки Габриэль Дуглас, писательницы Шерил Стрейд и других известных женщин.

Они были выбраны скульпторами Джилли и Марком Шаттнером в рамках проекта «Статуи для равенства». Шаттнеры заявили, что инсталляции вдохновляющих женщин — это попытка сбалансировать гендерную репрезентацию в публичном искусстве.

Академик Трент, которая научилась читать по учебникам своего брата, сказала журналистам, что она была шокирована, узнав, что ее статуя в натуральную величину будет представлена в США.

«Это невероятно, — сказала Терераи Трент BBC Africa. — Можете ли вы поверить, что я стою так высоко в Нью-Йорке?«

»Мы знаем, что 3% статуй в городе — женщины», — сказала Трент.

«Моя прабабушка, моя бабушка, моя мать — они бы никогда не мечтали о чем-то подобном», — добавила она.

Трент получила докторскую степень в США, где она в настоящее время является преподавателем медицины в Университете Дрексел, а также основала Tererai Trent International — фонд, который стремится обеспечить качественное образование в сельских общинах в Зимбабве.

«У нас есть моральное обязательство: те из нас, кто способен осуществить свои мечты, должны дать другим встать на наши плечи и получить такую же возможность», — заявила Трент.

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