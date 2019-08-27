Казань, , 09:51 — REGNUM

Россия вынесла на обсуждение WorldSkills казанскую декларацию. Она была представлена в рамках саммита министров, ответственных за развитие кадровой подготовки и профессионального образования в своих странах. В саммите приняли участие главы профильных ведомств из 39 стран мира и представители шести международных организаций.

Казанскую декларацию представила вице-премьер России Татьяна Голикова. Как сообщает пресс-служба союза WorldSkills Russia, декларация предусматривает «запуск международного процесса модернизации систем оценки компетенций молодых людей, выходящих на рынок труда», и нацелена на решение ряда задача. В основе документа — выработка рекомендаций по использованию потенциала методологии WorldSkills для совершенствования национальных систем оценки компетенций, обмен и распространение лучших практик, формирование процедур объективной оценки профессиональных навыков.

В релизе отмечается, что участники саммита «положительно оценили российскую инициативу», констатировав, что это позволит отслеживать «уровень прогресса национальных систем подготовки с ориентацией на международный стандарт». Вице-президент по стратегическим вопросам и председатель комитета по стратегическому развитию WorldSkills International Йос де Гой высказал мнение, что это позволит сформировать «единый инструмент объективной оценки профессионализма как на национальном, так и на международном уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 августа, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закрытия чемпионата WorldSkills-2019. 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству проходил в Казани с 22 по 26 августа, собрав конкурсантов из 63 стран. Для победителей и участников чемпионата подготовили 275 наградных медалей, 80 медалей для конкурсантов и более 700 — памятных медалей. Заявлялось, что мероприятия чемпионата посетят около 200 тыс. гостей.