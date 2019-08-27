Анахайм, США, , 09:43 — REGNUM

Руководитель отдела визуального развития Marvel Studios Райан Майнердинг выложил в сеть постер с концепт-артом ключевого кадра из фильма «Мстители: Финал». Он разместил соответствующую публикацию на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B1mrIkGJX17/

Майнердинг также написал: он думал, что было бы неплохо увидеть, как Капитан Америка сомневается в том, достоин ли он мьёльнира. Этот постер был разослан участникам фан-выставки D23 Expo 2019.

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Ранее режиссеры Энтони и Джо Руссо заявили, что Капитан Америка мог бы поднять Мьёльнира ещё в фильме «Мстители: Эра Альтрона». Однако он не стал этого делать, поскольку не хотел, чтобы пострадало эго Тора.

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