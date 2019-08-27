Москва, , 09:39 — REGNUM

В Москве всероссийскую акцию «Ночь кино» с 24 на 25 августа посетили 24 тысячи человек, сообщается на портале мэра столицы.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ежегодная акция «Ночь кино» прошла в четвёртый раз. В столичных кинотеатрах, парках, музеях и библиотеках провели 430 мероприятий.

В программу вошли предпремьерные показы лучших фильмов «Кинотавра» и Каннского кинофестиваля, ретропоказы в необычных местах, просмотр новых российских фильмов сериалов

В 2019 году впервые в рамках акции организовали экскурсии по местам, где в Москве снимают, хранят и показывают кино.

Как сообщало ИА REGNUM, во всероссийской акции «Ночь кино» приняли участие, которая прошла, 24 августа, приняли участие более 860 тысяч человек. Такие цифры привёл Минкульт РФ.

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