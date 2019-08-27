Ташкент, , 09:24 — REGNUM

Тематический фестиваль «Самарканд — сердце Великого Шелкового пути» прошел в самаркандском парке «Боги шамол», стилизованном под сады Тамерлана, сообщает издание «Новости Узбекистана».

В фестивале приняли участие торговцы, ремесленники, артисты и гости города. На главной сцене парка было представлено постановочное шоу, описывающая историю времен Тимуридов.

«Идея с костюмами — потрясающая! Она нас переносит в другие времена и эпохи, и сближает нас с тем великим периодом истории», — прокомментировала проведение фестиваля директор индийской библиотеки Худуда Бахша Шоиста Бедар.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−10 апреля в Термезе состоится торжественное открытие международного фестиваля искусства бахши. В церемонии открытия принял участие президент республики Шавкат Мирзиёев.

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