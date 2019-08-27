Севастополь, , 08:56 — REGNUM

С 27 по 31 августа в Севастополе будет проходить крымская программа Театральной олимпиады. Главной площадкой масштабного форума является Санкт-Петербург, но поскольку событий намечено много, организаторы расширили географию проекта. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры. В Севастополе и Ялте запланированы серии кинопоказов культовых спектаклей — обладателей престижных национальных и международных премий, а также творческие встречи и лекции известных режиссеров и актеров.

В первый же день олимпиады, 27 августа, зрители увидят спектакль уличного театра «Эскизы в пространстве» «Белый лес». А вечером в парке состоится демонстрация записи спектакля «Ревизор» Александринского театра в постановке его художественного руководителя Валерия Фокина. Также на экранах можно будет увидеть постановку «Снежную королеву» красноярского ТЮЗа, балет «Ромео и Джульетта» Пермского театра оперы и балета, оперу «Севильский цирюльник» Метрополитен-опера.

Также в программе спектакль «Гамлет» National Theatre Live с Бенедиктом Камбербетчем в главной рол, балет «Жизель» Английского национального балета в хореографии Акрама Хана, «Сирано де Бержерак» театра «Комеди Франсез», «Месяц в деревне» Российского театра драмы им. Федора Волкова из Ярославля.