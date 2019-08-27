Оренбург, , 09:02 — REGNUM

В Оренбурге в рамках международного кинофестиваля обсудили тему продвижения российского кино. Участники разговора отметили дефицит зрелищных фильмов, как детских так и взрослых, отсутствие рекламы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры и внешних связей Оренбуржья.

«Прокат отечественного кино: миссия невыполнима». Под таким названием прошёл круглый стол в Оренбурге. Он собрал кинокритиков, режиссеров, продюсеров, руководство кинотеатров, чиновников, кинообщественность.

Директор кинотеатра «Космос» Алексей Рукин считает, что для продвижения российского кино не хватает качественных зрелищных фильмов и рекламы: «Иногда даже банального трейлера на фильм в интернете не найти».

Он признался, что в 2017 году мощным фильмом стала картина «Движение вверх». Из-за большого спроса пришлось организовывать дополнительные показы. В 2018 году шедевра не случилось.

В свою очередь генеральный директор «Каро-продакшн» Юрий Обухов подчеркнул, для популяризации выпущенных кинолент производителям потребовался бы дополнительно не один десяток миллионов.

Режиссёр, продюсер, генеральный директор кинокомпании «Фабрика Арт Кино» Татьяна Воронецкая предложила обязать отечественное телевидение заняться популяризацией коллег по киноцеху. Необходим акцент на финансовой поддержке продвижения отечественного контента.

В рамках круглого стола также говорили о специальных программах, создание которых позволило бы зрителям знакомиться с российскими кинолентами. Участники дискуссии отметили, что такие программы должны создаваться регулярно.