Варшава, , 08:36 — REGNUM

В сеть выложили видео с демонстрацией геймплея предстоящей игры Dying Light 2 в разрешении 4K. Ролик был опубликован 26 августа на официальном YouTube-канале проекта.

Dying Light2 Dyinglightgame.com

Первая минута ролика рассказывает геймерам о сюжете предстоящей игры. Впоследствии во время самого игрового процесса игрок получает информацию о жизни последнего человеческого поселения в зараженном мире.

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Ожидается, что релиз Dying Light2, которую разрабатывает польская студия Techland состоится в 2020 году. Игра выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК.

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