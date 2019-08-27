Москва, , 08:32 — REGNUM

В день открытия Московской международной книжной выставки-ярмарки — 4 сентября — по традиции будут названы лауреаты престижного в мире книгоиздания конкурса «Книга года 2019». Авторитетное жюри рассмотрело более 400 изданий и в качестве главных претендентов на награду оставило четыре проекта. За Гран-при будут «бороться» четырехтомный альманах «Тобольск и вся Сибирь», сборник воспоминаний о Данииле Гранине, альбом «Государственные регалии Московского царства» и интерактивный сборник рассказов, стихов, очерков и писем «Великая Отечественная война. 1941−1945».

В 2019 году будут отмечены работы российских издательств в одиннадцати номинациях: к традиционным десяти добавилась еще одна — «Мельпомена и Талия», посвященная истории театрального искусства, судьбам великих актеров.