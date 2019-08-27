Уфа, , 08:29 — REGNUM

Пять грантов почти на три миллиона рублей выиграла молодежь Башкирии на фестивале «Таврида АРТ», 26 августа сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Победителями от Башкирии стали Конторщиков Семён с проектом «CYBER SHOW «ЭРА УРАЛА», Назиров Айрат с проектом «Кумыс-Фест». Юдин Александр, представивший проект «Лица Победы», также получил грант.

В число победителей вошли Мамбетова Альфина с проектом «Лаборатория успеха» и Рибенчук Юлия, представившая проект «Мастерская «Быть нужным — просто».

«По итогам грантового конкурса 5 проектов молодежи Башкортостана получили гранты на общую сумму 2 965 000 рублей», — сообщают чиновники.

Напомним, что всего на фестивале «Таврида АРТ» в Крыму было распределено грантов на сумму около 87 миллионов рублей. Средства выделяются на реализацию творческих проектов.