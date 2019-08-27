Москва, , 08:10 — REGNUM

В Москве в музее-заповеднике «Царицыно» с 29 августа по 8 сентября состоится второй фестиваль исторических садов. Вход свободный, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Фестиваль «Дачное Царицыно» покажет, как отдыхали в XIX веке

В 2019 году тема фестиваля — «Сады, вдохновленные историей». Известные ландшафтные архитекторы и дизайнеры на небольших участках земли представят стили разных исторических эпох.

Посетители смогут увидеть 25 садов разных эпох в миниатюре — от Древнего Рима и средневековой Франции до эпохи модерна и экспериментов XXI века. Кроме того, 31 августа в парке впервые пройдет День керамики.

Как сообщало ИА REGNUM, Фестиваль исторических садов впервые прошел в музее-заповеднике «Царицыно» в 2018 году. Его посетили более 320 тысяч человек.

Подробнее: За реставрацию Царицыно Москва получила международную премию им. Берхарда Реммерса

Глава Царицыно поддержала противников Юго-Восточной хорды Москвы