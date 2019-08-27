Москва, , 07:31 — REGNUM

В Москве сегодня, 27 августа 2019 года, в рамках празднования дня российского кино в кинотеатре «Иллюзион» пройдет 20-часовой бесплатный киномарафон. Об этом сообщила пресс-служба кинотеатра.

Киноманы смогут увидеть такие немые картины XX века, как «Рокамболь» режиссера Владислава Ленчевского, являющегося первым экранизированным комиксом, «Процесс о трех миллионах» Якова Протазанова, «Стеклянный глаз» Лили Брик и Виталия Жемчужного.

Кроме того, будут показаны фильмы Сергея Эйзенштейна и Дзиги Вертова, а также классическая российская кинофантастика, фильмы «Аэлита», «Космический рейс», «Гибель сенсации» и другие картины.

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Напомним, 27 августа 1919 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет, согласно которому киноиндустрия была национализирована. После этого она перешла в прямое ведение Народного комиссариата просвещения.

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