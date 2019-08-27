Самара, , 07:31 — REGNUM

Фестиваль «Седьмая симфония» впервые пройдет в Самаре 7 сентября. Об этом сообщил ТАСС народный артист РФ, председатель самарской организации Союза композиторов Марк Левянт.

Мероприятие посвящено памяти композитора Дмитрия Шостаковича, который жил в Самаре в годы Великой Отечественной Войны.

По словам Левянта, 7 сентября на площади Куйбышева солисты большого театра исполнят Седьмую симфонию. На площади Самары уже начали устанавливать сцену и трибуны, на которых должно разместиться до 2 тыс. человек.

По словам председателя самарской организации Союза композиторов, выступление солистов Большого театра в Самаре не случайно. В годы Великой Отечественной Войны Большой театр был эвакуирован в Куйбышев. Тогда Седьмая симфония исполнялась музыкантами под управлением главного дирижера Большого театра Михаила Самосуда.

«Тогда трансляция шла на весь мир. Все было подано очень ярко, весомо, и именно в то время было очень важно для страны. Хотелось бы, чтобы фестиваль стал традиционным», — сказал Левянт.

Напомним, что работу над Седьмой симфонией Дмитрий Шостакович закончил в Куйбышеве (с 1935 по 1991 годы Самара носила название Куйбышев), куда был эвакуирован с 1941 по 1943 год. Симфония впервые была исполнена 5 марта 1942 года в Академическом театре оперы и балета, который находится на площади Куйбышева.