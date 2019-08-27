27 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Марина Александрова, , 17:33 — REGNUM

В поисках старых источников для новых идей Голливуд отчаянно скребет по сусекам. Фильмы по книгам — это почти прошлый век. Фильмы по комиксам начинают приедаться. Даже компьютерные игры или культовые когда-то телесериалы, перенесенные на большой экран, уже собирают толпы гиков разве что в день премьеры. Остается то, что каждый может найти в своем телефоне, когда захочет расслабиться во время работы или трясясь в метро. Например, игра Angry Birds, настолько популярная в свое время, что в мифологизированном и постмодернистски перевернутом виде угодила в один из романов Пелевина.

Цитата из м/ф «Angry Birds в кино-2». Туроп ван Орман. 2019. США — Финляндия

Первая экранизация вышла в 2016 году — когда еще запускались последние на данный момент версии игры — уже далеко не такие удачные, как первая, классическая, созданная финской фирмой Rovio десять лет назад. Уже было ясно, что эпоха «Злых пташек» заканчивается, потому идея отдать им прощальный салют в виде полнометражного мультфильма была вполне естественной и закономерной. И «отвальная вечеринка» получилась вполне на уровне. Незатейливая игрушка-головоломка на глазомер и смекалку обрела полнокровную предысторию, ее разноцветные и разнокалиберные персонажи — характеры и биографии, а реалии игры органично и узнаваемо вплелись в сюжет. Мультфильм оказался добрее игры — в нём не пострадала ни одна птичка, ни одна свинья и ни одно яйцо, тогда как в игре разворачивается настоящая война на уничтожение, одна из сторон которой состоит сплошь из камикадзе. Но 6+ есть 6+. Разумеется, сюжет невозможно было свести к одной рогатке, приключения оказались гораздо разнообразнее, в мультфильме была даже мораль — агрессивность это, конечно, нехорошо, но иногда и она идет на пользу делу, а изгой, считавшийся исключительно занозой в чувствительном месте, может внезапно оказаться героем. На этом можно было бы успокоиться и раскланяться. Но создателям захотелось то ли отцепить еще один вагончик с долларами от уходящего поезда, то ли они испугались, что детишки с их легкой руки возьмут в свои нежные ручонки рогатки и отправятся мстить доставучим школьным и дворовым «свинтусам». Потому было решено выпустить еще один залп — исключительно из конфетти и карамельных пацификов.

Цитата из м/ф «Angry Birds в кино-2». Туроп ван Орман. 2019. США — Финлянди

Первое, что бросается в глаза — от геймплея игры в сиквеле практически ничего не осталось. Рогатка, конечно, мелькает в самом начале, но лишь в качестве «пасхалки» — теперь ее используют исключительно в мирных целях, в качестве транспортного средства. Общий настрой тоже совершенно другой, что не удивительно — фильм снимала другая команда.

Остались знакомые персонажи, которые, в общем-то, маются дурью, воображая, что героически защищают остров. Война с зелеными свиньями давно стала поводом для детских игр и мелких взаимных пакостей, похожих на баловство первоклашек в школьной столовой. Потому, когда свиньи внезапно предлагают перемирие и союз против общей угрозы, птицы воспринимают это с восторгом. Один Рэд несчастен — он остался без «должности» Героя, за которую — а значит, и за войну, — отчаянно цепляется, чтобы снова не оказаться в одиночестве.

А дальше начинаешь удивляться тому, что мультик вышел только сейчас, а не в феврале, ко Дню Влюбленных. Потому что матримониальная тема чем дальше, тем больше начинает рулить сюжетом, чтобы к финалу окончательно утопить всё в розовых облаках. К тому же как в протагонисты, так и в антагонисты уверенно, растолкав всех прочих, выбиваются женские персонажи.

Мы видим сразу двух «сильных женщин» — интеллектуалку и харизматичного, пусть и немного безумного лидера. Обе рулят всеми мужскими персонажами в своих командах. Правда, Сильвер постепенно зарабатывает авторитет у нас на глазах, а как оказалась диктатором Орлиного острова Зета, нам не показали. Сильвер умная, смелая и находчивая, Зета же просто отмороженная — в прямом и переносном смысле. Но обе они одиноки — одну считают занудой и «мымрой», другая озлоблена на весь свет не только из-за вечных холодов, но и из-за предательства жениха, удравшего со свадьбы. Это можно понять как намек — не нужно слишком зацикливаться на одной особи мужского пола — злодейкою станешь. Да еще и несчастной.

Мужчины вокруг обеих героинь делают в основном глупости, и только интеллект Сильвер и безумная воля Зеты вносят хоть какой-то порядок в этот хаос и гнут реальность в нужном им направлении. Последним сдается эго Рэда — и только тогда у наших друзей всё идет на лад, мир оказывается спасен, а обе героини обретают счастье в личной жизни. Хотя в конечном счете мир спасают дети — цыплята и поросята вместе.

Самая большая и наглядная метаморфоза, пожалуй, произошла с Могучим Орлом. В первом фильме он — растолстевший, вышедший в тираж и почивающий на лаврах, но всё же герой. И поступок он совершает в итоге вполне героический — спасает «авоську» с яйцами. В сиквеле он — трус и тряпка, боящийся малейшей ответственности. И ситуацию он переламывает тем, что слезно, на коленях, кается перед своей брошенной когда-то невестой. Попросить прощения порой действительно требует храбрости, но все же это выглядит как-то мелковато. Тема героизма окончательно переходит в личную и психоаналитическую сферу. Как стремление быть героем, так и злодейство оказываются проистекающими чуть ли не из одних и тех же персональных «тараканов», и чем-то одинаково нездоровым. Лечится же всё свадьбой, где фата больше бы пошла жениху.

Цитата из м/ф «Angry Birds в кино-2». Туроп ван Орман. 2019. США — Финлянди

Нездоровым показано и недоверие к недавним врагам. Если тебе предлагают мир, нужно немедленно забывать все обиды и вражеское коварство и переходить к обнимашкам. И ведь свиньи действительно оказываются совсем неплохими ребятами и отличными союзниками, Рэд же был против братания с ними из-за сугубо эгоистических целей.

Конечно, мультик сугубо развлекательный и, наверное, не стоило бы применять к нему критерии взрослой и серьезной реальности. Но ведь дети — те самые от 6 и старше — в том числе и из мультиков получают представления о мире, в котором им предстоит жить. Стоит ли создавать у них впечатление — пусть и в ироническом и почти пародийном тоне — что войны долго не кончаются исключительно из-за чьих-то комплексов и упрямства, враги непременно полные идиоты, а злодеи злодействуют только потому, что глубоко несчастны? И, кстати, обязательно ли в каждый мультфильм вставлять длинную сортирную сцену?

Впрочем, зрелище вышло увлекательным, бодрым и собравшим неплохую кассу. В какой-то момент оно даже обогнало в прокате свежий фильм Тарантино. Но игру всё-таки жалко — там-то всё было, как ни странно, всерьез, несмотря на общую абсурдность — и враги, и праведный гнев, и самопожертвование ради общей цели. Поиграть, что ли?..

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