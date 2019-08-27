Великий Новгород, , 08:57 — REGNUM

В День российского кино, который отмечается сегодня, 27 августа, в Новгородской областной библиотеке, расположенной в Новгородском кремле, покажут короткометражные художественные фильмы, снятые в 1910—1913 годах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства культуры, все художественные фильмы — немые, снятые по произведениям Михаила Лермонтова. До наших дней картины сохранились без титров.

Это «Боярин Орша», снятый Петром Чардыниным в 1909 году, премьера состоялась в январе 1910 года; ещё один фильм Чардынина «Вадим», снятый и вышедший на экраны в 1910 году. Третий фильм — «Бэла» режиссёра Андрея Громова.

Показ всех трёх фильмов начнётся в Новгородской областной библиотеке в 17:00.

Отметим, что нынешний День российского кино — юбилейная дата. Ровно 100 лет назад, 27 августа 1919 года Совнарком принял «Декрет о национализации всей кино‑ и фотопромышленности».