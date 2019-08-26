Киров, , 20:01 — REGNUM

В Кировской области все школы готовы к новому учебному году. На подготовку из регионального бюджета выделено вдвое больше средств, чем в предыдущем году, сообщает министерство образования области.

В Кировской области функционируют 485 школ. По данным властей, все они готовы к новому учебному году. 1 сентября новая школа на 825 мест распахнёт двери в городе Зуевка. По данным минобразования региона, за парты сядут 135 тыс. детей, из них 16 тыс. — первоклассники.

Отмечается, что в этом году из областного бюджета на подготовку образовательных организаций к новому учебному году направлено более 120 млн рублей, что вдвое выше предыдущего периода.

В Кирове будут функционировать 58 школ. На подготовку к новому учебному году из городского бюджета было потрачено 68,7 млн рублей. Основную часть расходов составили ремонт и благоустройство территорий школ, замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения.

Отметим, что в Кирове в этом году планируют сдать строящиеся школу № 25 на улице Мостовицкой, 2 и новый детский сад на улице Чистопрудненской, 15.

Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев на совещании по вопросам подготовки к учебному году призвал муниципальных глав активно привлекать общественность и родительское сообщество к обсуждению образовательного процесса. В качестве примера он привёл Киров, где руководство администрации и области регулярно встречается с родительским активом и обсуждает насущные вопросы питания в школах и наличия мест в образовательных учреждениях.