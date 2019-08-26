Владивосток, , 18:22 — REGNUM

В Приморской картинной галерее во Владивостоке в рамках культурной программы Восточного экономического форума буде представлена картина выдающегося итальянского живописца Сандро Боттичелли (Алесса́ндро ди Мариа́но ди Ва́нни Филипе́пи) «Мадонна делла Лоджиа». Она специально предоставлена России знаменитой галереей Уффици во Флоренции. До ноября шедевр Возрождения будет находиться во Владивостоке, а с ноября по февраль будет выставляться в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Это одна из самых ярких ранних работ итальянского гения. Соответственно ее окружает много легенд и мифов. Известно, что моделью для картины стала молодая супруга учителя Боттичелли Лукреция Липпи. После написания полотна 22-летний мастер покинул школу, чтобы начать свой уникальный творческий путь.