Токио, , 17:56 — REGNUM

Новое аниме Макото Синкая «Дитя погоды» поборется за получение премии «Оскар». Картина будет представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщил журнал The Hollywood Reporter 25 августа.

В последний раз Япония выдвигала полнометражное аниме на «Оскар» в 1998 году, им была «Принцесса Моноконе» от Хаяо Миядзаки. Попадёт ли «Дитя погоды» в шортлист премии, станет известно в январе 2020 года.

Напомним, премьера фильма «Дитя погоды» в Японии состоялась 19 июля 2019 года. Аниме рассказывает о подростке, который переезжает в большой город и знакомится с девочкой, умеющей повелевать погодой. Премьера картины в России состоится 31 октября 2019 года.

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