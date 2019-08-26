Москва, , 17:39 — REGNUM

Во всероссийской акции «Ночь кино» приняли участие, которая прошла, 24 августа, приняли участие более 860 тысяч человек. Такие цифры приводятся в сообщении Министерства культуры. Это является абсолютным рекордом масштабного зрительского форума. В 2018 году фильмы посмотрели в один вечер 787 тысяч человек. Также установлено новое достижение и по числу демонстрационных площадок — более 3500 по всей стране.

Наибольшее количество зрителей привлекли просмотры в Краснодарском крае, Белгородской, Кемеровской, Саратовской и Свердловская областях.