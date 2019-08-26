Лос-Анджелес, США, 26 августа 2019, 17:44 — REGNUM
На официальном YouTube-канале Star Wars 26 августа появился новый трейлер фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход». В нём показали Рей (Дейзи Ридли), использующую «двухклинковый» световой меч ситхов.
В трейлере показаны ключевые моменты всех частей «Звёздных Войн». В финальных кадрах ролика Рей сражается с Кайло Реном (Адам Драйвер), а после этого героиню показывают одетой в чёрную робу с красным световым мечом в руке. Пользователи в комментариях под видео предположили, что в фильме Рей перейдёт на тёмную сторону силы.
Напомним, фильм «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» выйдет в кинотеатрах 19 декабря 2019 года. Картина станет последней частью новой трилогии.
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