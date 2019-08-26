Пекин, , 17:31 — REGNUM

В столице КНР завершилась 26-я Пекинская международная книжная ярмарка, в ходе которой участниками из Китая и зарубежных стран было заключено почти 6 тысяч сделок по авторским правам, сообщает 26 августа Синьхуа.

Ярмарка продлилась пять дней, участие в ней приняли 2,6 тысяч издателей из почти ста стран и регионов мира. Среди зарубежных участников особой популярностью пользовались образцы книжной продукции из Китая, рассчитанные на иностранцев, как на целевую аудиторию.

Важной частью ярмарки стал раздел, посвященный предстоящему 70-летию КНР, которое будет отмечаться 1 октября 2019 года. «Книжная ярмарка служит демонстрационной платформой для обменов и заключения сделок, и качественные произведения помогут зарубежным читателям лучше понять китайскую культуру и современный Китай», — считает Лю Дунцзе, глава издательства Shandong Education Press.

Благодаря встроенным в программу ярмарки почти 1,2 тысячам культурных мероприятий форум посетили около 320 тысяч человек.