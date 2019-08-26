Ташкент, , 17:18 — REGNUM

Международная конференция под эгидой ЮНЕСКО на тему «Сохранение материального и нематериального наследия: актуальные проблемы и стратегии их решения» проходит в узбекском Самарканде, сообщает 26 августа Синьхуа.

Генеральный директор этой международной организации Одли Азуле, выступая с приветствием к участникам, отметила глобальный характер проблемы, с которой сталкиваются Самарканд и другие города Туркестана. Поскольку ныне 75% жителей, в отличие от прошлых времен, проживают в городах. Это большой вызов для человечества, подчеркнула международный чиновник.

Темы, затронутые в докладах на конференции, касаются вопросов урбанистики, городского планирования, проведения в исторических центрах инфраструктурных и иных работ, порядок применения в них новых технологических процессов и т.д.

Министерство культуры Узбекистана со своей стороны обнародовало информацию о наличии в республике 7,5 тысяч объектов культуры мирового значения, 229 из которых утрачены и не подлежат восстановлению. Ко всемирному наследию ЮНЕСКО из этих объектов относятся шесть, расположенных Самарканде, Бухаре, Хиве, Шахрисабзе, Ичан-Кале, а также в западном Тянь-Шане.