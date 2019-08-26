Ульяновск, , 17:18 — REGNUM

В регионе завершена приемка образовательных учреждений специальной комиссией. Школы и детсады проверяли на предмет безопасного пребывания детей и пригодности объектов для ведения учебного процесса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В настоящее время в регионе функционируют 776 организаций, в том числе проверку прошли 409 школ. Все объекты приняты к новому учебному году.

На подготовку выделено из регионального бюджета 139,1 млн рублей. В том числе на противопожарную безопасность направлено более 30 млн рублей, на проведение антитеррористических мероприятий израсходовано 37 млн. Все образовательные учреждения оснащены автоматической пожарной сигнализацией, кнопками экстренного вызова оборудованы 575 образовательных организаций (либо приобретены служебные телефоны с GSM-каналом с быстрым набором телефонов экстренных служб), системой видеонаблюдения — 708.

В рамках государственной программы на обновление базовой инфраструктуры школ и ремонт выделено 124,5 млн рублей.

Напомним, в Ульяновской области в новом учебном году за парты сядут более 121 тыс. школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе 1 сентября откроются 23 новые школы, всего в 2019—2020 учебном году в округе более 3,2 млн учащихся примут 9400 общеобразовательных организаций.

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