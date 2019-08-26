Вашингтон, , 16:49 — REGNUM

Новый сезон телесериала Ballers («Игроки») будет посвящён киберспортивной дисциплине League of Legends. Тизер-трейлер сезона появился в Twitter-аккаунте lolesports 25 августа.

https://twitter.com/lolesports/status/1165712078297939968

По сюжету Спенсеру Старсмору (Дуэйн Джонсон) предстоит помочь бывшему футболисту Чарльзу Грину (Омар Миллер) стать киберспортсменом. Для этого герои побывают в офисе Riot Games (разработчики League of Legends) и встретятся с профессиональными игроками.

Напомним, League of Legends — это игра в жанре MOBA (многопользовательская онлайн-арена) и самая популярная киберспортивная дисциплина в мире. В ней игроки управляют уникальными персонажами и работают в команде, чтобы уничтожить базу соперника.

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