Лос-Анджелес, США, , 16:00 — REGNUM

Режиссер Тайка Вайтити во время выступления на фан-выставке D23 раскрыл подробности предстоящего кинокомикса «Тор 4: Любовь и Гром». Об этом 25 августа сообщил портал CNET.

https://www.instagram.com/p/B0K017RjJFT/

Прежде всего, Вайтити сообщил, что героиня Натали Портман (Джейн Фостер) станет новым «Тором», при этом персонаж Криса Хемсворта также будет присутствовать в фильме. Режиссер попросил фанатов называть её не «Женщиной-Тором» (Female Thor), а «Могучим Тором», как в соответствующем комиксе. Ожидается, что картина выйдет в прокат в ноябре 2021 года.

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Напомним, контракт Криса Хемсворта со студией Marvel закончился после выхода на экраны фильма «Мстители: Финал». Позже актер заявил, что он готов вновь исполнить роль Тора, если ему покажут стоящий сценарий.

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