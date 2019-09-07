7 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

Не будем забывать о том, что знания – это из области удовольствий, а не пыток, как думают многие школьники. К тому же, век живи – век учись. Ну, тогда давайте и впрямь вместе: учить историю по комиксам, отправиться попутешествовать в каменный век – да и в школу тоже давайте заглянем. Там нас ждёт принцесса. И лошади!

Елена Соковенина, , 10:38 — REGNUM Не будем забывать о том, что знания — это из области удовольствий, а не пыток, как думают многие школьники. Да, но… — попробуют возразить родители и учителя. Да. Но. Знания об учителях тоже найдутся. Так что, дорогие педагоги, не расслабляйтесь: век живи — век учись. И впрямь, учиться вместе интереснее! А учиться вместе по комиксам — как вам? А вместе отправиться в каменный век? Ах да, нам же в школу. Ну, и туда зайдём, отчего нет. Кто сказал «не хочу»? А мы говорим — хотите. Там принцесса и лошади. Они помогут обрести друга и обжиться в школе. И не такая уж беда, если у вас плохой почерк. Главное — уметь себя правильно готовить.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Иван Поммо. Персей

Иван Поммо. Персей

Не будем делать вид, что прекрасно помним содержание греческих мифов. Положа руку на сердце, даже у взрослых тут порядочная каша в голове. Не снимая руки с сердца — не всякий осилит гомеровские тексты. Да ладно: не всякий прочтёт канонические переложения мифов! (Честно признаться, если так — уж лучше Гомер. Длинно, но ведь красиво). Это всё говорится не затем, чтобы требовать отменить канонические переводы мифов. Но вот быть готовыми к Гомеру — надо. Иначе не прорваться через все эти хитросплетения имён богов и героев, сложные родственные связи смертных и не совсем, непривычную современному читателю географию и политические отношения. Не одолеть ни пятиклассникам, ни их родителям, ни любому, кто смотрит фильм или читает книгу.

А отсылки к древнегреческим мифам есть почти во всём мировом культурном наследии. И если мы не сможем их считать — пропадёт половина удовольствия. (Кстати, то же самое касается игр).

На самом деле мифы — совсем не бесконечно нудные истории, в которых изредка мелькает что-то знакомое. На самом деле тут захватывающие сюжеты и головокружительные приключения. Но чтобы это почувствовать, нужно хорошо разбираться, как там всё в Древней Греции.

Иван Поммо как человек, любящий мифологию, это прекрасно знает. Потому и взялся за комикс. Ведь значительную часть информационной нагрузки здесь можно переложить на иллюстрации! А вот вопросы о древнегреческих реалиях и мотивах поступков, не очень понятных современному читателю, задают в его книгах дети. И если в «Трое» и «Одиссее» на них отвечал папа, то миф о Персее рассказывает уже дедушка.

Итак, три истории. Первая, про Трою, — о войне и дружбе. Вторая — Одиссей — о любви и верности. Ну, а третья — о том, что никогда не надо сдаваться перед лицом несправедливости. Принимайте вызов — и будьте смелее.

Может быть, миф о Персее потому и относится к редким историям — к тем, у которых счастливый финал.

10+

Самокат

Кэндзиро Хайтани. Взгляд кролика

Кэндзиро Хайтани. Взгляд кролика

У романа известного японского писателя Кэндзиро Хайтани большая и славная история. Впервые «Взгляд кролика» вышел в 1974 г. С тех пор многократно переиздан, переведён на английский, широко известен в Великобритании, США и Канаде и был номинирован на медаль Андерсена. Эту книгу — а она переиздаётся с момента выхода на русском языке в 2011 году — постоянно рекомендуют учителям. И, надо сказать, искренне: история молодой учительницы Фуми Котани, которая приходит работать в школу промышленного района Осаки, оказывается близка и учителям, и ученикам, и родителям. Невозможно делать вид, что неблагополучие существует где-то отдельно и нас не касается. Оно рядом. И как бы ни хотелось отгородиться, приходится искать способы понять и принять тех, кто не очень-то нравится, а иной раз и провоцирует.

Да, конечно, это повесть о воспитании: о школе, учителях и учениках. Но в ещё большей мере это — книга о том, что готовность понять и услышать друг друга может сотворить настоящее чудо. Иногда для того, чтобы жизнь многих изменилась к лучшему, хватит и одного человека. Любого из нас.

12+

Самокат

Екатерина Боярских. Эй становится взрослым

Екатерина Боярских. Эй становится взрослым

Мыши Тимка и Тинка — знаменитые путешественники во времени. Сундук в долине Семи Коридоров переносит их в каменный век — и мыши оказываются втянуты в историю большого преодоления: мальчик Эй из рода Серого племени проходит инициацию. Ему пришло время стать взрослым, и обряд посвящения будет ещё более непростым, чем должен был. Жизнь и быт первобытных племён, тотемы, разные способы существования, плен у Людей-Лис — Эю предстоит научить своё племя совершенно новым вещам. Конечном, и мыши приложили к этому свою лапку.

Здесь прочитывается между строк умение понимать другого, чужого, непонятного. Обмениваться знаниями и умениями. С древних времён такие умения помогали выживать — это и есть секрет выживания человечества. И в наши дни он работает по-прежнему. Но ещё интересно сравнить сегодняшнее детство с тогдашним.

Кто-кто там пыхтит, что его обременяют обязанностями?

6+

Пешком в историю

Энн Файн. Как курица лапой

Энн Файн. Как курица лапой

Не будем фиксироваться на слове «дисграфия» — им так и норовят наградить каждого, кто неважно пишет. Да, герой гомерически смешной повести Энн Файн, похоже, страдает именно этим. Но в ещё большей мере он страдает от неуверенности. В отличие от своего невольного друга — Честера, ироничного и много повидавшего циника. Это его глазами мы видим тихую заводь: консервативную английскую школу — где всё с лучшими намерениями, а получается… Странно, но учительницу, мисс… здесь уважают и любят. Она не знает, что делать с беднягой …, но неизменно добра. А вот на долю Честера — раз уж он такой умник — выпадает нелёгкая задача. Да что там, его просто жаль — ведь он вовсе не злой. Даже наоборот — взял да и попался в ловушку с помощью этому неудачнику! Можно подумать, ему известно, как быть с парнем, чей почерк невозможно разобрать даже консилиуму врачей, а в слове из четырёх букв шесть ошибок!

Нет, проторённым путём здесь можно прийти только в тупик. Тупик — основная декорация для действия, которое вдруг раскрывается перед нами с изумляющим размахом. Подсказка-то была на поверхности! Просто нужно было посмотреть правде в глаза, не относиться к ней слишком всерьёз и сделать то, что реально.

Честное слово, это помогает даже в безнадёжных случаях.

10+

Самокат

Фрида Нильсон. Хедвиг совершенно не виновата!

Как Хедвиг пошла в школу — мы уже видели. Тогда она и понятия не имела, что есть неписаные правила жизни в классе, популярность… А вот теперь знает и очень хочет быть на волне школьной моды. Тем более, что мода — на верховую езду, а уж кто любит лошадей больше Хедвиг! Правда, приобретение лошади… Думаете, бедная девочка печально любуется на чужой праздник? Это же Хедвиг! Она вновь в центре внимания. У неё, может, и нет своей лошади, зато у соседа — целых три! И все белые. Истории с каждым днём обрастают новыми подробностями, общество жаждет увидеть загадочного владельца трёх белых лошадей, разоблачение неизбежно — как выкручиваться-то?

Ведь Хедвиг совершенно не виновата, что получилась такая дурацкая история!

Снова переживания и драмы — на этот раз второклашек.

Ханнеле Лампела, Нинка Рейтту. Принцесса Пиккирикки

Ханнеле Лампела, Нинка Рейтту. Принцесса Пиккирикки

Все знают, что Пиккирикки — принцесса. Кто сомневается, тому лучше помалкивать, иначе принцесса пожалуется Колбаске. Колбаска — волшебная говорящая такса и верный друг. И уж кто сомневается в Колбаске, пусть пеняет на себя. Папу и маму Пиккирикки она уже один раз отправила в Тартарары. И открыла сложным волшебством все места, где мама держит сладости. Правда, шоколадную кашу Пиккирикки пришлось варить самой, волшебство кончилось. И спичек не нашли. Но это совершенно всё равно — плевать Пиккирикки хотела, она принцесса! И достойна всяких чудес. Как, например, устроить большие капризы, похитить (непременно похитить!) яблоко из сада соседки, одной пойти к бабушке и переселиться в собственный дом, раз уж родители решили завести кого-то лишнего вместо неё.

Что тут скажешь? Только то, что в этой книге всё — игра, в эту игру с удовольствием втягиваются взрослые, и получается волшебство. А это уж точно лучше, чем портить друг другу нервы.

6+

Речь

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