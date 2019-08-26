Москва, , 15:32 — REGNUM

Жена актера и музыканта Петра Мамонова сообщила, что состояние её мужа после операции на сердце «стабильное». Об этом 26 августа сообщил «Интерфакс».

Ольга Мамонова добавила, что, по её мнению, его состояние «даже и лучше», чем оценивают врачи, поскольку супруг попросил её купить в магазине определенные продукты, которые ему хочется употреблять в больнице. Жена артиста также сказала, что операцию ему проводили под местным наркозом.

Читайте также: Артист Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

Напомним, Пётр Мамонов перенес инфаркт 24 августа 2019 года, в результате чего попал в реанимацию. Тогда его супруга попросила в соцсети всех поклонников Мамонова молиться о его здоровье.

Читайте ранее в этом сюжете: Пётр Мамонов готовится к операции после инфаркта