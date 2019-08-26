Токио, , 15:34 — REGNUM

Создатель популярной манги Kingdom («Королевство») Ясухиса Хара признался, что давно следит за сериалом «Игра Престолов» и черпает из него вдохновение. Об этом 25 августа сообщил портал Anime News Network.

Недавно Хара встретился с шоураннерами «Игры Престолов» Дэвидом Бениоофом и Дэном Уайссом и рассказал им, что следит за сериалом с четвёртого сезона. Также мангака черпает из него вдохновение для создания фильма по мотивам своего произведения. Например, образ принца Сэй Кё из «Королевства» во многом основывается на Джоффри Баратеоне.

Напомним, манга Kingdom начала выходить в 2006 году. Проект основан на истории Китая, в частности, на эпохе воюющих царств. Манга выходит до сих пор, аниме по её мотивам выходило в эфир с 2012 по 2014 год.

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