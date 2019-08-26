Оренбург, 26 августа 2019, 14:23 — REGNUM
В Оренбурге День российского кино будут отмечать в течение двух дней. Акции пройдут во всех крупных кинотеатрах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
30 августа в четырех кинотеатрах («Сокол», «Алмаз Синема КиноФреш», сеть «Синема 5») бесплатно покажутфильм «Иван Бровкин на целине».
31 августа акция пройдет в «Космосе». Он предлагает посмотреть на широком экране советские фильмы «Бриллиантовая рука», «Девчата», а также «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Стоимость билета составит 20 копеек. При этом кинотеатр заявил, чтооплата старыми монетами приветствуется.