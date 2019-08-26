Анахайм, США, , 14:13 — REGNUM

Звезда «Игры престолов» Педро Паскаль неожиданно прервал интервью режиссера Тайки Вайтити «переломом шеи» на фан-выставке D23, которая прошла в городе Анахайм (Калифорния, США). Видео произошедшего было опубликовано 25 августа на Twitter-странице пользователя Eric Kwun.

https://twitter.com/ericsketch/status/1165671897356333056

В тот момент, когда Вайтити что-то увлеченно рассказывал журналистке, Паскаль подошел к нему сзади и сделал вид, как будто он ломает режиссеру шею. Вайтити решил подыграть коллеге и свалился на красную дорожку. «Теперь это моё любимое интервью», — отметил Eric Kwun.

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Напомним, Педро Паскаль исполнит главную роль в предстоящем сериале «Мандалорец», который будет показывать потоковый сервис Disney+. Над созданием шоу работает кинематографист Джон Фавро, Тайки Вайтити выступил в качестве режиссера нескольких эпизодов.

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