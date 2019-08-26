Филадельфия, США, , 14:23 — REGNUM

Американский кинорежиссёр Джон Карпентер заявил о своём желании продолжить франшизу «Хэллоуин». По его словам, новые фильмы будут появляться, «пока есть деньги», сообщил The Wrap 25 августа.

Карпентер рассказал, что следующая картина в рамках франшизы выйдет в кинотеатрах в октябре 2020 года под названием Halloween Kills («Хэллоуин убивает»). В 2021 году выйдет её продолжение Halloween Ends («Хэллоуин заканчивается»). Несмотря на название, эта картина, вероятно, не станет последней.

Напомним, «Хэллоуин» — это франшиза хоррор-фильмов, рассказывающих о похождениях убийцы Майкла Майерса. В оригинальную серию вошло восемь картин о Майерсе, позже появились два римейка и одно переосмысление (прямое продолжение оригинального фильма, игнорирующее другие картины).

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