Вашингтон, , 13:34 — REGNUM

Подразделение PlayStation компании Sony опубликовало несколько скриншотов игры-ремейка MediEvil, при этом сравнив её с популярной серией Dark Souls. Об этом 25 августа сообщил портал Eurogamer.

https://twitter.com/eurogamer/status/1165590003533131776

По мнению автора статьи, будущая MediEvil будет так же сложна, в ней будут такие же лабиринты «полные секретов», а игроков как и в Dark Souls ждут битвы с огромными боссами. Он также отметил, что разработчики постараются не вносить в игру серьезные изменения и добавил, что группа Bob&Barn, записывавшая саундтрек к оригинальной игре, вновь сделает это для ремейка. Кроме того, главного персонажа — скелета Дэниэла Фортескью вновь озвучит актер Джейсон Уилсон.

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Напомним, оригинальный приключенческий платформер (игра, в которой для завершения уровня необходимо передвигаться по платформам) MediEvil вышла в 1998 году, её разработкой занималась студия SCE Cambridge Studio. Геймерам в ней предлагается управлять случайно ожившим мертвым рыцарем, который после возвращения на этот свет отправляется сражаться со злым колдуном.

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