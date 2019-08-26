Таганрог, Ростовская область, , 13:26 — REGNUM

Донской военно-исторический музей одолжил съёмочной бригаде, работающей над кинолентой «Чёрное море», шесть единиц техники. Об этом сообщает ГТРК «Дон-ТР» со ссылкой на директора музея Ивана Стреляева.

В частности, в эпизодах задействуют ГАЗМ1 «Эмку», танк Т70, броневик и американский «Виллис», а также историческое оружие и полевую кухню.

Напомним, съёмки художественного фильма проходят на побережье Таганрогского залива. Одной из площадок выбрана заброшенная поликлиника водников на Греческой улице. Режиссёр киноленты — Сергей Щербин.

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