Таганрог, Ростовская область, 26 августа 2019, 13:26 — REGNUM
Донской военно-исторический музей одолжил съёмочной бригаде, работающей над кинолентой «Чёрное море», шесть единиц техники. Об этом сообщает ГТРК «Дон-ТР» со ссылкой на директора музея Ивана Стреляева.
В частности, в эпизодах задействуют ГАЗМ1 «Эмку», танк Т70, броневик и американский «Виллис», а также историческое оружие и полевую кухню.
Напомним, съёмки художественного фильма проходят на побережье Таганрогского залива. Одной из площадок выбрана заброшенная поликлиника водников на Греческой улице. Режиссёр киноленты — Сергей Щербин.
Читайте ранее в этом сюжете: На побережье Таганрогского залива в Ростовской области вновь снимают кино