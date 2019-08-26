Уфа, , 13:26 — REGNUM

На гастроли в Республику Крым отправляется ансамбль песни и танца «Мирас», 26 августа сообщает пресс-служба администрации Уфы.

С 28 августа по 6 сентября фольклорный ансамбль выступит в Симферополе, Алуште и других городах Крыма.

По словам организаторов мероприятия, в рамках этой поездки «Мирас» посетит Белогорский район, с которым Башкирия поддерживает тесные связи с 2014 года.

«Уфимцы станут главными приглашенными звездами Дня города Белогорска», — сообщают чиновники.

В программе выступлений «Мираса» песни и танцы народов мира. Кроме этого, зрители услышат звучание башкирских национальных инструментов.

«Перед ансамблем поставлена цель — укрепить дружественные связи с Республикой Крым и представить разнообразие и богатство культурного наследия народов России в преддверии Всемирной Фольклориады, которую в 2020 году примет Уфа», — сообщили в пресс службе администрации города.

Напомним, что ансамбль «Мирас» был приглашен на гастроли в Крым на торжественном мероприятии по случаю 235-й годовщины основания Симферополя, на котором присутствовал мэр Уфы Ульфат Мустафин.