Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM

Год «перестройки и оптимизма» — 1989-й — станет темой третьего фестиваля Сергея Довлатова «День Д» в Петербурге. Об этом сообщили 26 августа организаторы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль пройдет с 31 августа по 2 сентября. 1989-й год был выбран, так как именно в это время произведения Довлатова вернулись в Россию.

«День Д-89» будет состоять из праздника на улице Рубинштейна, концерта, лекций, кинопоказов, мастер-классов и выставок. Большинство событий для горожан будут бесплатными.

«Исполняется 30 лет одному из самых светлых периодов в современной истории России — 1989-му — году перестройки и оптимизма. Впервые за многие годы вторая культура стала частью первой. В России появились прежде запрещенные произведения недавних эмигрантов — Солженицына, Аксенова, Владимова, Бродского. Но и среди произведений этих блестящих классиков русской литературы сочинения Довлатова ярче других выделялись своей демократичностью, лаконизмом, мягкой иронией и чеховским нежеланием учить людей, как им жить», — сказал председатель попечительского совета фестиваля, петербургский историк Лев Лурье.

В 19:00 30 августа в Domina Hotel St. Petersburg откроется фотовыставка Марка Сермана «Город, где жил Довлатов» с участием автора.

31 августа в 15:00 официальным открытием фестиваля станет круглый стол «Довлатов и ворона 1989-го года», где встретятся Лев Лурье, Татьяна Толстая, Людмила Петрушевская и другие. В этот же день в музее Ахматовой в Фонтанном доме покажут документальный фильм Ильи Верхоглядова «А я Довлатова видел».

1 сентября петербуржцы смогут посетить презентацию пятитомного собрания сочинений Сергея Довлатова под редакцией Игоря Сухих, презентацию книги воспоминаний отца Довлатова Доната Мечика «Театральные записки. Воспоминания. Письма сыну Сергею Довлатову», лекцию Киры Долининой о художниках в Ленинграде, «секретную лекцию» Максима Семеляка, брейн-ринг «Довлатов и 80-е» в Social Club на Рубинштейна.

2 сентября на сцене ЕСОД выступит Людмила Петрушевская «Я из восьмидесятых. Кабаре пани Петрушевской», она споет свои песни, а участники оркестра «Керосин» исполнят ту ее прозу, благодаря которой журнал New Yorker недавно назвал Петрушевскую «современным Эдгаром По».

На фестивале гости смогут послушать джазовые выступления в сквере Довлатова, музыкальный концерт во дворе дома на Рубинштейна, 23, где жил писатель, посетить стрит-арт, мастер-классы, инсталляции, включая телефонную будку «Звонок Довлатову», посмотреть на парад фокс-терьеров и другое.