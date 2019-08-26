Санта-Моника, США, , 11:56 — REGNUM

Дизайнер Раф Грассети после новости о том, что Marvel собирается снять сериал про Лунного Рыцаря для Disney+ выложил в сеть изображение, в котором представил своё видение персонажа. Соответствующую публикацию он разместил 25 августа в соцсети Twitter.

https://twitter.com/rafagrassetti/status/1165682401156071424

Стоит отметить, что Грассети, сейчас занимающий должность арт-директора студии Sony в Санта-Монике (Калифорния, США) известен геймерам как дизайнер персонажей популярной игры God of War. В комментарии к публикации он разместил слова Лунного Рыцаря из комиксов: «Я не надеваю белое, чтобы спрятаться, я ношу его для того, чтобы меня увидели».

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Ранее заинтересованность в исполнении роли Лунного Рыцаря неоднократно выражал актер Росс Маркуанд, известный зрителям по сериалу «Ходячие мертвецы». В фильме Marvel «Мстители: Война бесконечности» он исполнил роль Красного Черепа.

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