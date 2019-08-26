Новосибирск, , 11:50 — REGNUM

Художник Покрас Лампас распишет одно из мест в Новосибирске. Об этом сообщила начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Анна Терешкова на своей странице в социальной сети Facebook.

«Надо, чтобы художественный совет определился с местом! А есть ли у вас предложения?» — поинтересовалась она у горожан.

Граффити Покраса Лампаса появятся в Новосибирске ко следующему Дню города. В мэрии уверяют, что договорённость с художником уже есть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Покрас Лампас расписал площадь Первой Пятилетки в Екатеринбурге в виде «Супрематического креста». Это вызвало протесты некоторых православных активистов.

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