Уфа, , 11:34 — REGNUM

К новому учебному году в Башкирии откроются две полилингвальные школы, обе — в Уфе. Одна из таких школ откроется после реконструкции, другая построена с нуля. Преподавание будет идти здесь на нескольких языка, сообщает министерство образования Башкирии. В открытии образовательных учреждений ожидается врио главы Башкирии Радия Хабирова.

В сентябре в Уфе начнут работать первые полилингвальные школы: «Полилингвальная многопрофильная школа № 44» и «Полилингвальная многопрофильная школа № 162 «Смарт». В ведомстве отмечают, что это образовательные организации в форме «полного дня»: в первую смену будут идти школьные занятия, во вторую — дополнительные. Также вводится ранняя профилизация обучения — с пятого класса.

Школа № 162 построена в микрорайоне Яркий (Smart) и рассчитана на 1 тыс. учеников. Школа № 44 открывается после масштабной реконструкции, здесь смогут учиться 1,3 тыс. ребят. Для детей обустроены многофункциональные спортивные залы, кабинеты для работы различных кружков и секций, обновлено электронно-техническое оборудование. Организация учебно-воспитательного процесса запланирована в режиме «школа полного дня». После уроков предусмотрено проведение внеурочной деятельности, занятий по программам дополнительного образования, посещение кружков и спортивных секций.

В полилингвальных школах планируется разработать программы по реализации модулей проекта «Взлетай!». К примеру, с первого класса будут проводиться занятия по шахматам, также организуют занятия по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, национальной борьбе (корэш) и восточным единоборствам.

Обучение планируется проводить на нескольких языка: русском, башкирском, английском французском языках, а также развернуть работу клубов по интересам: скорочтению, робототехнике, сценическому искусству, пению и другим направлениям, развивающим интеллект и творческое начало подрастающего поколения.

До 2020 года в Башкирии откроется 14 полилингвальных школ. Напомним, решение о создании сети полилингвальных школ было принято на первом Всероссийском съезде учителей башкирского языка и литературы, который состоялся 12 апреля.