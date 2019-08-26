Нью-Йорк, США, , 11:27 — REGNUM

Потоковый сервис Netflix выпустит сериал «Кликбейт» (Clickbait), который будет посвящен тёмной стороне социальных сетей. Об этом 26 августа сообщил портал Engadget.

Будущее шоу в жанре триллера расскажет о проблеме нарастающего разрыва между реальными людьми и их сетевыми альтер эго. Информации об актерском составе, дате премьеры и деталях сюжета пока что нет. Известно, что над созданием сериала будет работать австралийский режиссер и сценарист Тони Эйрс, он также выступит в качестве продюсера проекта вместе с Дэвидом Хейманом.

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Напомним, зрители знают Тони Эйрс по его работе над фильмами и сериалами «Потерянные», «Сбой», «Раненый змей» и «10 мгновений судьбы». Дэвид Хейман известен прежде всего как продюсер фильмов про Гарри Поттера.

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