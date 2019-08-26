Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM

Международный фестиваль мотивационного кино Bridge of Arts, который проходил с 2015 года в Ростовской области, переедет в другой регион. Причина кроется в задолженности со стороны принимающей стороны перед организаторами.

О возможном переезде кинофестиваля сообщалось в июне текущего года. Организаторы Bridge of Arts не нашли взаимопонимания в решении финансового вопроса с правительством Ростовской области. О том, что кинофорум в 2019 году состоится, но не в Ростовской области, изданию «Город N» подтвердил президент фестиваля, бывший боец UFC Олег Тактаров. Не исключено, что площадкой для проведения фестиваля станет Краснодар.

По некоторым данным, донские чиновники пообещали организаторам выплатить около 30 млн рублей из внебюджетных источников, но средства перечислены в срок не были.

Напомним, что впервые фестиваль мотивационного кино на Дону прошёл в 2015 году.

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