Ульяновск, , 09:35 — REGNUM

В Ульяновской области реализуют новый проект в рамках организации дошкольного образования. Новые детсады появляются на первых этажах в жилых домах-новостройках. Первый подобный детский сад открылся в микрорайоне Новая жизнь в Ульяновске. Дошкольное учреждение посетили губернатор региона Сергей Морозов и министр просвещения РФ Ольга Васильева, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе главы области.

Первый детсад на первом этаже в новостройке Ulgov.ru

Детсад «Белка и Стрелка», который стал первым в рамках уникального проекта по созданию новых дошкольных организаций на первых этажах в жилых домах-новостройках, рассчитан на 100 мест. Глава Минпросвещения Ольга Васильева подчеркнула, что это «очень важное» событие, так как «Ульяновск дает пример всей стране» и признавшись, что «это была и моя мечта». Министр подчеркнула, что появление дошкольного учреждения в новостройке — «очень удобно» для живущих здесь горожан.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов Ulgov.ru

«И мы, наверное, скоро пойдем по этому пути, взяв за образец этот первый яркий пример, который может запросто тиражироваться во всех регионах страны», — отметила Ольга Васильева.

«На самом деле, это большое счастье, когда детский сад находится прямо у дома», — поддержала министра представитель родительской общественности Ирина Кузьмина.

Губернатор отметил, что детский сад является одним из объектов, построенных по федеральной программе «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трех лет». Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография».

"Мы постепенно обновляем инфраструктуру дошкольного образования путём строительства новых детских садов, а также ремонта и модернизации действующих. В соответствии с требованиями времени изменятся также и содержание их образовательных программ», — сказал Сергей Морозов.

Детсад открыт Ulgov.ru

По его словам, за десять лет введены в эксплуатацию 15 новых детсадов, возвращены в систему дошкольного образования около 70, что позволило создать более 16 тыс. новых мест. До 2024 года будет построено ещё «как минимум» пять детских садов.

Региональные власти отмечают, что уникальность нового детсада «Белка и Стрелка» заключается в реализации инновационной системы «Билдинг-сад». Он предусматривает в условиях плотной жилой застройки и недостатка свободных земельных участков создавать новые дошкольные объекты на базе встроенных нежилых помещений в домах-новостройках. Детсад оснащён противопожарным и охранным оборудованием. Территория защищена металлическим забором.

В детском саду «Белка и Стрелка» Ulgov.ru

В настоящее время в Ульяновской области работают 486 дошкольных образовательных организаций, из них 279 детсадов, 196 дошкольных групп, 11 частных дошкольных учреждений. Особое внимание уделяется созданию условий для детей с ограниченными возможностями здоровья.