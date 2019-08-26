Тбилиси, , 09:33 — REGNUM

В грузинском селе Земо Никози Горийского района состоится Девятый международный фестиваль анимационных фильмов «Никози», сообщает 26 августа издание «Новости-Грузия».

Кинопоказы и обучающие семинары с участием известных режиссеров пройдут с 1 по 6 сентября 2019 года. На мастер-классы также приглашены профессора европейских университетов.

Одними из почетных гостей фестиваля станут нидерландский художник-мультипликатор Михаэль Дюдок де Вит, профессор Киноуниверситета немецкого Бабельсберга Фрэнк Гесснер и другие персоны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Тбилиси открылся фестиваль композитора Джузеппе Верди. Итальянские музыканты открыли программу мероприятий показом оперы «Аида».

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