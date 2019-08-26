Екатеринбург, , 09:26 — REGNUM

Было бы лучше, если бы Екатеринбургский цирк остался в подчинении Росгосцирка. Об этом заявила новая глава цирка Тамара Бортникова «Новому дню».

По словам руководительницы, идеи о переходе федеральных цирков в региональную собственность иногда возникают в разных субъектах РФ, но выводить учреждения из единой цирковой системы, которую ведёт Росгосцирк, лучше не надо.

«Надеюсь, что все останется так, как есть», — призналась Бортникова.

Тем не менее руководительница подчеркнула, что необходимо сохранять «активное взаимодействие» цирка с региональными и местными властями.

Напомним, 12 августа Тамара Бортникова стала новым директором Екатеринбургского цирка. До этого в учреждении более полугода длилась борьба за руководство. Сначала многолетнего директора Анатолия Марчевского уволили в феврале 2019 года, но в конце июня 2019 года экс-руководителю дали должность замгендиректора Росгосцирка, таким образом «повысив» его в цирковой иерархии.

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