Анахайм, США, , 08:43 — REGNUM

Кит Харрингтон присоединился к актерскому составу предстоящего кинокомикса «Вечные» студии Marvel. Об этом журналистам рассказал глава студии Marvel Кевин Файги во время фан-выставки Disney D23 Expo, сообщил 25 августа портал Deadline.

Британский актер, известный зрителям по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», исполнит роль Чёрного Рыцаря (Дэйна Витмана), который не является представителем расы Вечных. Таим образом, Харрнгтон составит компанию на съемочной площадке таким актерам, как Ричард Мэдден, Кумейл Нанджиани, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Брайан Тайри Генри и Джемма Чан.

Читайте также: «Мы сделали это, мистер Старк!»: Человек-паук отдыхает с Железным человеком

Ожидается, что премьера «Вечных» состоится в ноябре 2020 году, снимает фильм режиссер Хлоя Чжао. Выставка D23 Expo 2019 прошла в Анахайме (Калифорния, США) с 23 по 26 августа 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Нэйтан Филлион сыграет в фильме Джеймса Ганна «Отряд самоубийц»