Загреб, , 08:24 — REGNUM

Известный актер Жерар Депардье исполнит роль Леонида Брежнева в картине режиссера Лордана Зафрановича, посвященной вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году. Об этом 26 августа сообщил «Взгляд».

В центре повествования будет находиться лидер коммунистической партии Чехословакии Александр Дубчек. Кинопродюсер Андрей Антонио Лека сообщил журналистам, что его сыграет «широко известный в мире актер», с которым сейчас ведутся переговоры по поводу участия в проекте.

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В июне 2019 года ИА REGNUM сообщило, что во Франции было закрыто уголовное дело об изнасиловании, возбужденное в отношении Жерара Депардье. Прокуратура Парижа тогда сообщила, что его закрыли из-за отсутствия доказательств.

Читайте ранее в этом сюжете: Парижская прокуратура закрыла дело об изнасиловании с участием Депардье